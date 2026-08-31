ÇARŞAMBA SATIŞTA: BİM’E TAŞINABİLİR EKRAN ÇOĞALTICI GELİYOR! (BİM 2-8 EYLÜL)
Çift ekranla çalışma verimliliğini artırmak isteyenler için BİM raflarında dikkat çekici bir ürün yer alıyor. 2-8 Eylül tarihleri arasında satışa sunulacak taşınabilir ekran çoğaltıcı; 2 adet 1920x1080 Full HD IPS ekranı, 6 zengin bağlantı noktası ve 2,25 kg hafif tasarımıyla öne çıkıyor. Evden çalışanların işini kolaylaştıracak bu mükemmel cihazın merak edilen fiyatını hemen inceleyin! İşte BİM 2-8 Eylül 2026 aktüel ürünler fiyat listesi…
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