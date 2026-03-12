Casio Kol Saati ile zamanı tarzla yakalayın: 18 Mart Çarşamba BİM mağazalarında!

  1. Ekonomim
BİM, 18 Mart 2026’da Casio kol saati kampanyasıyla şıklık ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor. Dayanıklı yapısı, modern tasarımı ve uygun fiyat avantajıyla öne çıkan Casio kol saatleri; zamanı doğru ve güvenilir şekilde takip ederken tarzınızı da tamamlıyor. Teknoloji ve moda severler için cazip fırsatlar BİM mağazalarında sizi bekliyor.

