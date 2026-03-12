Casio Kol Saati ile zamanı tarzla yakalayın: 18 Mart Çarşamba BİM mağazalarında!
Casio Kol Saati ile zamanı tarzla yakalayın: 18 Mart Çarşamba BİM mağazalarında!
BİM, 18 Mart 2026’da Casio kol saati kampanyasıyla şıklık ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor. Dayanıklı yapısı, modern tasarımı ve uygun fiyat avantajıyla öne çıkan Casio kol saatleri; zamanı doğru ve güvenilir şekilde takip ederken tarzınızı da tamamlıyor. Teknoloji ve moda severler için cazip fırsatlar BİM mağazalarında sizi bekliyor.
TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE SMART LED TV 75V61CG
Fiyat: 40,990 TL
1 | 17
HO OFFICE JET PRO 9730 WIFI AIO YAZICI
Fiyat: 13,900 TL
2 | 17
NORTH PACIFIC LEDLİ MOTOSİKLET SIRT ÇANTASI
Fiyat: 4,990 TL
3 | 17
KUMTEL 15 PROGRAM BEYAZ CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 15,500 TL
4 | 17
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.