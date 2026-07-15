Çay keyfi teknolojiyle buluşuyor: A101'e 16 Temmuz Perşembe Onvo Inox Çay Makinesi geliyor!
A101’de 16 Temmuz Perşembe günü mutfağına pratiklik katmak ve her zaman taze çay içmek isteyenleri sevindirecek Onvo Inox çay makinesi satışa sunuluyor. Paslanmaz çelik tasarımıyla öne çıkan bu cihaz, hızlı kaynatma sağlayan 2000 watt yüksek performans gücüyle dikkat çekiyor. Kalabalık aileler ve misafirler için ideal kullanım sunan ürün; 0,9 litrelik demlik haznesi ve 2 litrelik geniş su tankı kapasitesiyle uzun süreli çay keyfi sağlıyor. Uzun ömürlü paslanmaz çelik çay filtresi sayesinde kolay temizleme ve lezzetli demleme imkanı sunan bu ürünü kaçırmayın.
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