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  4. Çay keyfi teknolojiyle buluşuyor: A101'e 16 Temmuz Perşembe Onvo Inox Çay Makinesi geliyor!

Çay keyfi teknolojiyle buluşuyor: A101'e 16 Temmuz Perşembe Onvo Inox Çay Makinesi geliyor!

A101’de 16 Temmuz Perşembe günü mutfağına pratiklik katmak ve her zaman taze çay içmek isteyenleri sevindirecek Onvo Inox çay makinesi satışa sunuluyor. Paslanmaz çelik tasarımıyla öne çıkan bu cihaz, hızlı kaynatma sağlayan 2000 watt yüksek performans gücüyle dikkat çekiyor. Kalabalık aileler ve misafirler için ideal kullanım sunan ürün; 0,9 litrelik demlik haznesi ve 2 litrelik geniş su tankı kapasitesiyle uzun süreli çay keyfi sağlıyor. Uzun ömürlü paslanmaz çelik çay filtresi sayesinde kolay temizleme ve lezzetli demleme imkanı sunan bu ürünü kaçırmayın.

Çay keyfi teknolojiyle buluşuyor: A101'e 16 Temmuz Perşembe Onvo Inox Çay Makinesi geliyor! - Sayfa 1

VOLTA V1 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 549,990 TL

APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 54,990 TL

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Çay keyfi teknolojiyle buluşuyor: A101'e 16 Temmuz Perşembe Onvo Inox Çay Makinesi geliyor! - Sayfa 2

HI-LEVEL HL65QUMLN-W02S 65” FRAMELESS 4K UHD WEBOS SMART QLED TV

Fiyat: 28,999 TL

ONVO 40VQ80F2FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 9,799 TL

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Çay keyfi teknolojiyle buluşuyor: A101'e 16 Temmuz Perşembe Onvo Inox Çay Makinesi geliyor! - Sayfa 3

OPPO A5 6/128 GB CEP TELEFONU

Fiyat: 9,999 TL

PHILIPS TAI6000W AKILLI KAMERA

Fiyat: 1,299 TL

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Çay keyfi teknolojiyle buluşuyor: A101'e 16 Temmuz Perşembe Onvo Inox Çay Makinesi geliyor! - Sayfa 4

GOODWEST 1813 BEYAZ CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 8,799 TL

DIJITSU DBD150 MİNİ BUZDOLABI

Fiyat: 6,999 TL

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