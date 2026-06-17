Çay keyfini katlayacak pratik çözüm: A101’e 18 Haziran Perşembe Çay Makinesi geliyor
A101, 18 Haziran Perşembe günü çay saatlerini daha keyifli ve zahmetsiz hale getirmek isteyenler için yeni nesil çay makinesi modelini aktüel ürünler kataloğu kapsamında satışa sunuyor. Geniş su ısıtıcı ve demlik kapasitesiyle tek seferde çok sayıda bardak servis etme imkanı sunan cihaz, otomatik sıcak tutma fonksiyonuyla çayınızın her an taze kalmasını sağlıyor. Paslanmaz çelik filtresi ve susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemiyle öne çıkan bu şık ürün, peşin fiyatına taksit avantajıyla mağazalarda yeni sahiplerini arıyor.
IFFALCON 65” U65A UHD QLED GOOGLE TV
Fiyat: 33,999 TL
HI-LEVEL HL43FMLN-A14S 43” FRAMELESS FHD ANDROID 14 SMART TV
Fiyat: 10,499 TL
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FLAVEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 15,999 TL
SEG CM 911 INV SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 16,499 TL
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