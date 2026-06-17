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  4. Çay keyfini katlayacak pratik çözüm: A101’e 18 Haziran Perşembe Çay Makinesi geliyor

Çay keyfini katlayacak pratik çözüm: A101’e 18 Haziran Perşembe Çay Makinesi geliyor

A101, 18 Haziran Perşembe günü çay saatlerini daha keyifli ve zahmetsiz hale getirmek isteyenler için yeni nesil çay makinesi modelini aktüel ürünler kataloğu kapsamında satışa sunuyor. Geniş su ısıtıcı ve demlik kapasitesiyle tek seferde çok sayıda bardak servis etme imkanı sunan cihaz, otomatik sıcak tutma fonksiyonuyla çayınızın her an taze kalmasını sağlıyor. Paslanmaz çelik filtresi ve susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemiyle öne çıkan bu şık ürün, peşin fiyatına taksit avantajıyla mağazalarda yeni sahiplerini arıyor.

Çay keyfini katlayacak pratik çözüm: A101’e 18 Haziran Perşembe Çay Makinesi geliyor - Sayfa 1

IFFALCON 65” U65A UHD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 33,999 TL

HI-LEVEL HL43FMLN-A14S 43” FRAMELESS FHD ANDROID 14 SMART TV

Fiyat: 10,499 TL

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Çay keyfini katlayacak pratik çözüm: A101’e 18 Haziran Perşembe Çay Makinesi geliyor - Sayfa 2

REVOLT RSX4 125 CC MAXİ SCOOTER

Fiyat: 59,990 TL

YOHE 852 MOTOR KASKI

Fiyat: 1,999 TL

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Çay keyfini katlayacak pratik çözüm: A101’e 18 Haziran Perşembe Çay Makinesi geliyor - Sayfa 3

FLAVEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 15,999 TL

SEG CM 911 INV SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 16,499 TL

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Çay keyfini katlayacak pratik çözüm: A101’e 18 Haziran Perşembe Çay Makinesi geliyor - Sayfa 4

PIERRE CARDIN BOYUN MASAJ ALETİ

Fiyat: 999 TL

HOMEND ROYALTEA 1755H ÇAY MAKİNESİ

Fiyat: 1,599 TL

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