  4. Çay keyfini teknolojiyle buluşturan Elektrikli Çay Makinesi 5 Mart Perşembe A101’de!

A101 5 Mart 2026 Perşembe aktüel ürünleri arasında yer alan elektrikli çay makinesi, çay tutkunlarına pratiklik ve hız sunuyor. Şık tasarımı, güçlü performansı ve uygun fiyatıyla evde çay keyfini profesyonel seviyeye taşıyan bu ürün, kampanya fırsatları arasında öne çıkıyor.

NORDMENDE 50” 50NM1105 4K WHALE TV

Fiyat: 14,799 TL

ONVO 32VQ80F2HA 32” FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 6,899 TL

PIERRE CARDIN ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNESİ

Fiyat: 1,199 TL

FANTOM CARBON DC500 DİKEY SÜPÜRGE

Fiyat: 1,849 TL

REVOLT RSX6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 59,990 TL

APEC 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 39,990 TL

5 KAPAKLI FIRIN BÖLMELİ ÇOK AMAÇLI DOLAP

Fiyat: 2,999 TL

METAL AYAKLI 3’LÜ ZİGON SEHPA

Fiyat: 999 TL

