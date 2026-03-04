Çay keyfini teknolojiyle buluşturan Elektrikli Çay Makinesi 5 Mart Perşembe A101’de!
A101 5 Mart 2026 Perşembe aktüel ürünleri arasında yer alan elektrikli çay makinesi, çay tutkunlarına pratiklik ve hız sunuyor. Şık tasarımı, güçlü performansı ve uygun fiyatıyla evde çay keyfini profesyonel seviyeye taşıyan bu ürün, kampanya fırsatları arasında öne çıkıyor.
NORDMENDE 50” 50NM1105 4K WHALE TV
Fiyat: 14,799 TL
ONVO 32VQ80F2HA 32” FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV
Fiyat: 6,899 TL
PIERRE CARDIN ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNESİ
Fiyat: 1,199 TL
FANTOM CARBON DC500 DİKEY SÜPÜRGE
Fiyat: 1,849 TL
REVOLT RSX6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Fiyat: 59,990 TL
APEC 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Fiyat: 39,990 TL
