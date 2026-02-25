Çay keyfinizi taçlandıracak fırsat: ŞOK’a bugün Emsan Çelik Çay Makinesi geliyor

  1. Ekonomim
Bugün (25 Şubat 2026 Çarşamba) ŞOK raflarında yerini alacak çelik çay makinesi, evde çay keyfini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Dayanıklı yapısı ve şık tasarımıyla dikkat çeken ürün, demli sohbetleri daha pratik ve keyifli hale getirecek.

TEKSÜT YARIM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR 2 KG

Fiyat: 349 TL

MİS YARIM YAĞLI YOĞURT 1500 G

Fiyat: 64,90 TL

YUKA KAĞIT HAVLU 16’LI

Fiyat: 179 TL

YUKA TUVALET KAĞIDI 40’LI

Fiyat: 239 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

SÜTAŞ YARIM YAĞLI SÜT 4X1 L

Fiyat: 175 TL

ÜLKER HOBBY KAKAOLU KREMA 650 G

Fiyat: 110 TL

NESTLE FINDIK KREMALI GOFRET 12’Lİ

Fiyat: 89 TL

FUSE TEA ŞEFTALİ 4X 1 L

Fiyat: 160 TL

BİNGO ELDE BULAŞIK DETERJANI 1500 ML

Fiyat: 99 TL

PRITT STICK 3X11 G + 1 ADET PEMBE SİMLİ STICK HEDİYELİ

Fiyat: 99 TL

EMSAN ÇELİK ÇAY MAKİNESİ

Fiyat: 2,399 TL

ALTUS AL 606 TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE

Fiyat: 3,999 TL

