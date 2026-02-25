Çay keyfinizi taçlandıracak fırsat: ŞOK’a bugün Emsan Çelik Çay Makinesi geliyor
Bugün (25 Şubat 2026 Çarşamba) ŞOK raflarında yerini alacak çelik çay makinesi, evde çay keyfini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Dayanıklı yapısı ve şık tasarımıyla dikkat çeken ürün, demli sohbetleri daha pratik ve keyifli hale getirecek.
TEKSÜT YARIM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR 2 KG
Fiyat: 349 TL
MİS YARIM YAĞLI YOĞURT 1500 G
Fiyat: 64,90 TL
1 | 9
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER
SÜTAŞ YARIM YAĞLI SÜT 4X1 L
Fiyat: 175 TL
ÜLKER HOBBY KAKAOLU KREMA 650 G
Fiyat: 110 TL
NESTLE FINDIK KREMALI GOFRET 12’Lİ
Fiyat: 89 TL
FUSE TEA ŞEFTALİ 4X 1 L
Fiyat: 160 TL
BİNGO ELDE BULAŞIK DETERJANI 1500 ML
Fiyat: 99 TL
PRITT STICK 3X11 G + 1 ADET PEMBE SİMLİ STICK HEDİYELİ
Fiyat: 99 TL
3 | 9