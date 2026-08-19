ÇAY KEYFİNİZİ ZİRVEYE TAŞIYIN: A101’E ELEKTRİKLİ ÇELİK ÇAY MAKİNESİ GELİYOR! (A101 20-26 AĞUSTOS)
A101 20-26 Ağustos aktüel kataloğuyla mutfaklara bomba gibi düşüyor, bu fırsatı kaçıran çok üzülür! Çay severlerin yeni gözdesi olacak Pierre Cardin elektrikli çelik çay makinesi; yüksek kaynatma gücü, geniş haznesi ve paslanmaz çelik kalitesiyle ezber bozmaya geliyor. Kahvaltıların ve akşam sohbetlerinin vazgeçilmezi olacak bu ürünün fiyatı tam anlamıyla şaka gibi! Kapış kapış gidecek bu çılgın fırsatı sakın kaçırmayın!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
APEC PS4 50 CC BENZİNLİ MOPED
Fiyat: 49,990 TL
REVOLT RX5 250 CC BENZİNLİ CROSS MOTOSİKLET
Fiyat: 89,990 TL
1 | 11
KİWİ GİZLİ DAMACANA VE 3 MUSLUKLU SU SEBİLİ
Fiyat: 8,499 TL
SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 19,999 TL
2 | 11