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  4. ÇAY KEYFİNİZİ ZİRVEYE TAŞIYIN: A101’E ELEKTRİKLİ ÇELİK ÇAY MAKİNESİ GELİYOR! (A101 20-26 AĞUSTOS)

ÇAY KEYFİNİZİ ZİRVEYE TAŞIYIN: A101’E ELEKTRİKLİ ÇELİK ÇAY MAKİNESİ GELİYOR! (A101 20-26 AĞUSTOS)

A101 20-26 Ağustos aktüel kataloğuyla mutfaklara bomba gibi düşüyor, bu fırsatı kaçıran çok üzülür! Çay severlerin yeni gözdesi olacak Pierre Cardin elektrikli çelik çay makinesi; yüksek kaynatma gücü, geniş haznesi ve paslanmaz çelik kalitesiyle ezber bozmaya geliyor. Kahvaltıların ve akşam sohbetlerinin vazgeçilmezi olacak bu ürünün fiyatı tam anlamıyla şaka gibi! Kapış kapış gidecek bu çılgın fırsatı sakın kaçırmayın!

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ÇAY KEYFİNİZİ ZİRVEYE TAŞIYIN: A101’E ELEKTRİKLİ ÇELİK ÇAY MAKİNESİ GELİYOR! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 1

APEC PS4 50 CC BENZİNLİ MOPED

Fiyat: 49,990 TL

REVOLT RX5 250 CC BENZİNLİ CROSS MOTOSİKLET

Fiyat: 89,990 TL

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ÇAY KEYFİNİZİ ZİRVEYE TAŞIYIN: A101’E ELEKTRİKLİ ÇELİK ÇAY MAKİNESİ GELİYOR! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 2

KİWİ GİZLİ DAMACANA VE 3 MUSLUKLU SU SEBİLİ

Fiyat: 8,499 TL

SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 19,999 TL

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ÇAY KEYFİNİZİ ZİRVEYE TAŞIYIN: A101’E ELEKTRİKLİ ÇELİK ÇAY MAKİNESİ GELİYOR! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 3

PIERRE CARDIN ELEKRİKLİ ÇELİK ÇAY MAKİNESİ

Fiyat: 1,699 TL

KİWİ MİGREN BANDI

Fiyat: 399 TL

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ÇAY KEYFİNİZİ ZİRVEYE TAŞIYIN: A101’E ELEKTRİKLİ ÇELİK ÇAY MAKİNESİ GELİYOR! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 4

ASR-6004 26 MONOBLOK ÇEKMECE

Fiyat: 729 TL

ASR-2018 19” TAKIM ÇANTASI

Fiyat: 479 TL

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