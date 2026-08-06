Çay saatlerine renkli ve estetik dokunuş: 7-13 Ağustos arası BİM’e Lav Çay Seti geliyor!
BİM 7-13 Ağustos aktüel ürünler kataloğuyla birlikte ikramlarınıza modern bir hava katacak Lav 6 kişilik renkli desenli çay seti modelini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Toplam 12 parçadan oluşan bu şık ve zarif set, her yudumda çay keyfinizi çok daha estetik bir deneyime dönüştürürken özgün desen tasarımlarıyla da masalarınıza canlılık kazandırıyor. Ev ekonomisini yormayan avantajlı fiyat seçenekleriyle öne çıkan bu kaliteli cam seti, cuma gününden itibaren perşembe akşamına kadar BİM reyonlarında alıcılarını bekliyor.
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