Çay saatlerinin yeni yıldızı: 6-12 Ağustos arası A101’e Pierre Cardin Cam Çay Makinesi geliyor!
Dem kalitesini ve tazeliğini ilk bakışta görmenizi sağlayan sağlıklı borosilikat cam demliğiyle çay keyfini ikiye katlayan bu özel makine, kaynama esnasında yaydığı mavi iç LED aydınlatmasıyla tezgahlara bambaşka bir hava katıyor. 2 litrelik geniş su ısıtıcı kapasitesi ve 1.2 litrelik demliğiyle en kalabalık sohbetlerde bile çayınızın yarıda kalmasını önlerken, 2 yıllık resmi garanti güvencesiyle mutfaklara hem teknoloji hem de büyük bir huzur getiriyor. Çay saatlerinin yeni yıldızı olan bu harika cam çay makinesi, 6 Ağustos Perşembe ile 12 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında A101'de...
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
APEC APT4 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 59,990 TL
VOLTA DEMON GR250R MOTOSİKLET
Fiyat: 179,990 TL
1 | 14
SAMSUNG 58U8000F 58” UHD SMART TV
Fiyat: 31,999 TL
TOSHIBA 55UV2363DT-55UV1563DT 55” 4K UHD VIDAA TV
Fiyat: 21,999 TL
2 | 14
SEG 7 KG 1000 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 16,799 TL
SEG 5 PROGRAM BULAŞIK MAKİNESİ KOYU GÜMÜŞ
Fiyat: 16,999 TL
3 | 14