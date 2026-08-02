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  4. Çay saatlerinin yeni yıldızı: 6-12 Ağustos arası A101’e Pierre Cardin Cam Çay Makinesi geliyor!

Çay saatlerinin yeni yıldızı: 6-12 Ağustos arası A101’e Pierre Cardin Cam Çay Makinesi geliyor!

Dem kalitesini ve tazeliğini ilk bakışta görmenizi sağlayan sağlıklı borosilikat cam demliğiyle çay keyfini ikiye katlayan bu özel makine, kaynama esnasında yaydığı mavi iç LED aydınlatmasıyla tezgahlara bambaşka bir hava katıyor. 2 litrelik geniş su ısıtıcı kapasitesi ve 1.2 litrelik demliğiyle en kalabalık sohbetlerde bile çayınızın yarıda kalmasını önlerken, 2 yıllık resmi garanti güvencesiyle mutfaklara hem teknoloji hem de büyük bir huzur getiriyor. Çay saatlerinin yeni yıldızı olan bu harika cam çay makinesi, 6 Ağustos Perşembe ile 12 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında A101'de...

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Çay saatlerinin yeni yıldızı: 6-12 Ağustos arası A101’e Pierre Cardin Cam Çay Makinesi geliyor! - Sayfa 1

APEC APT4 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 59,990 TL

VOLTA DEMON GR250R MOTOSİKLET

Fiyat: 179,990 TL

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Çay saatlerinin yeni yıldızı: 6-12 Ağustos arası A101’e Pierre Cardin Cam Çay Makinesi geliyor! - Sayfa 2

SAMSUNG 58U8000F 58” UHD SMART TV

Fiyat: 31,999 TL

TOSHIBA 55UV2363DT-55UV1563DT 55” 4K UHD VIDAA TV

Fiyat: 21,999 TL

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Çay saatlerinin yeni yıldızı: 6-12 Ağustos arası A101’e Pierre Cardin Cam Çay Makinesi geliyor! - Sayfa 3

SEG 7 KG 1000 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 16,799 TL

SEG 5 PROGRAM BULAŞIK MAKİNESİ KOYU GÜMÜŞ

Fiyat: 16,999 TL

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Çay saatlerinin yeni yıldızı: 6-12 Ağustos arası A101’e Pierre Cardin Cam Çay Makinesi geliyor! - Sayfa 4

PIERRE CARDIN CAM ÇAY MAKİNESİ

Fiyat: 1,899 TL

SCHAFER PROCHEF MASTER STAND MİKSER

Fiyat: 4,399 TL

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