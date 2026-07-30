Çay sohbetlerini taçlandıracak fırsat: Fakir Çay Makinesi 2-8 Ağustos’ta BİM mağazalarında!
Günün her saati taze çay içmek isteyenler için 2-8 Ağustos tarihleri arasında BİM aktüel listesine Fakir Tea N More çay makinesi dahil oluyor. Şık tasarımlı cam demliği sayesinde çayınızın demini ve rengini en güzel haliyle görmenizi sağlayan bu teknoloji harikası, mutfağınıza modern bir hava katıyor. 1.7 litrelik geniş su ısıtıcı hacmi ve 1.1 litrelik ideal demlik kapasitesiyle kalabalık misafirlerinizi zahmetsizce ağırlıyor. Çay keyfini maksimum konfor ve estetikle buluşturan bu harika tasarımı sakın kaçırmayın.
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