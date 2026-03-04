  1. Ekonomim
  4. Çay tutkunlarına müjde: ŞOK'a bugün Arzum Çay Makinesi geliyor!

Bugün ŞOK’ta çay keyfi başlıyor. Pratik kullanımı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken çay makinesi, mutfakta hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de lezzetli demli çay keyfini zahmetsiz hale getiriyor. Sınırlı stoklarla satışa sunulacak ürünü kaçırmamak için erkenden ŞOK mağazalarında yerinizi alın.

