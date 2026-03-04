Çay tutkunlarına müjde: ŞOK'a bugün Arzum Çay Makinesi geliyor!
Çay tutkunlarına müjde: ŞOK'a bugün Arzum Çay Makinesi geliyor!
Bugün ŞOK’ta çay keyfi başlıyor. Pratik kullanımı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken çay makinesi, mutfakta hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de lezzetli demli çay keyfini zahmetsiz hale getiriyor. Sınırlı stoklarla satışa sunulacak ürünü kaçırmamak için erkenden ŞOK mağazalarında yerinizi alın.
ARZUM TEA BLEND ÇAY MAKİNESİ
Fiyat: 1,799 TL
EMSAN CAM KETTLE
Fiyat: 999 TL
1 | 9
KRİSTAL RENKLİ SÜRAHİ 1,5 L
Fiyat: 129 TL
LAV RENKLİ 3’LÜ SU BARDAĞI
Fiyat: 169 TL
2 | 9
PUNCH İŞLEMELİ KIRLENT KILIFI
Fiyat: 149 TL
PUNCH İŞLEMELİ RUNNER
Fiyat: 149 TL
3 | 9
AYAKLI SUNUMLUK 4’LÜ
Fiyat: 349 TL
SU BARDAĞI 4’LÜ
Fiyat: 299 TL
4 | 9
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.