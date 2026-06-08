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  4. Çay tutkunlarının gözü BİM'de: Onvo Inox Çay Makinesi 12 Haziran Cuma BİM mağazalarında!

Çay tutkunlarının gözü BİM'de: Onvo Inox Çay Makinesi 12 Haziran Cuma BİM mağazalarında!

BİM, 12 Haziran 2026 Cuma günü başlayacak yeni aktüel indirim döneminde mutfakta geleneksel lezzetten ödün vermeyenler için Onvo Inox çay makinesini satışa sunuyor. Şık paslanmaz çelik tasarımı ve yüksek su ısıtma kapasitesiyle öne çıkan bu model, cazip fiyatı ve bütçe dostu ödeme seçenekleriyle cuma sabahından itibaren kısıtlı stoklarla BİM’de yerini alacak.

Çay tutkunlarının gözü BİM'de: Onvo Inox Çay Makinesi 12 Haziran Cuma BİM mağazalarında! - Sayfa 1

SENNA 65 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 65UQ9500F

Fiyat: 24.900 TL

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Çay tutkunlarının gözü BİM'de: Onvo Inox Çay Makinesi 12 Haziran Cuma BİM mağazalarında! - Sayfa 2
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Çay tutkunlarının gözü BİM'de: Onvo Inox Çay Makinesi 12 Haziran Cuma BİM mağazalarında! - Sayfa 3
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Çay tutkunlarının gözü BİM'de: Onvo Inox Çay Makinesi 12 Haziran Cuma BİM mağazalarında! - Sayfa 4
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