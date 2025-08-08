  1. Ekonomim
  4. Çayda yüzde 15 indirim fırsatı! A101 8-14 Ağustos Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı

A101 markette indirimler sürüyor. A101 market 8-14 Ağustos 2025 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı. A101’de birçok indirimli ürün raflarda alıcılarını bekliyor. Peki, A101'de 8-14 Ağustos 2025 tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 8-14 Ağustos 2025 tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 8-14 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 8-14 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 4,5 L

Fiyat: 359 TL

ÇAYDA YÜZDE 15 İNDİRİM FIRSATI!

DOĞUŞ RİZE ÇAYI  KG

Fiyat: 169,50 TL

TARABYA TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1 KG

Fiyat: 215 TL

KIZILAY LİMONATA 1 L

Fiyat: 27 TL

ETİ SÜTLÜ KARE ÇİKOLATA 65 G

Fiyat: 42 TL

ÜLKER NAPOLİTEN SÜTLÜ ÇİKOLATA 33 G

Fiyat: 25 TL

MURATBEY TEL PEYNİRİ 200 G

Fiyat: 99,50 TL

GEZEN TAVUK YUMURTASI 10'LU

Fiyat: 69,50 TL

