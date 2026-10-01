CEBİNİ DÜŞÜNENLER BİM'E KOŞUYOR! İŞTE YENİ HAFTANIN RAFLARI SALLAYACAK ÜRÜNLERİ (BİM 6-12 EKİM)
BİM mağazalarında bu haftanın indirimli ürünleri ve fiyatları belli oldu! Ev ekonomisine katkı sağlamak ve bütçesini korumak isteyen tüketiciler, şimdiden alışveriş listelerini hazırlamaya başladı. Gıda ürünlerinden deterjanlara kadar pek çok seçeneğin yer aldığı yeni hafta aktüel kataloğunun en dikkat çeken ürünleri ve güncel fiyat listesi raflardaki yerini alıyor. Peki, BİM’e 6-12 Ekim tarihleri arasında hangi ürünler geliyor? İşte BİM 6-12 Ekim 2026 aktüel ürünler fiyat listesi…
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