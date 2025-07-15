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  4. Cennetin Çocukları dizisine İsmail Hacıoğlu dahil oldu! İsmail Hacıoğlu kimdir?

Cennetin Çocukları dizisine İsmail Hacıoğlu dahil oldu! İsmail Hacıoğlu kimdir?

Cennetin Çocukları dizisinin kadrosuna İsmail Hacıoğlu dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu olan İsmail Hacıoğlu dizide Büyük İskender karakterine hayat verecek. Peki, İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Cennetin Çocukları dizisine İsmail Hacıoğlu dahil oldu! İsmail Hacıoğlu kimdir? - Sayfa 1

İsmail Hacıoğlu kimdir? 

30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul’da doğan İsmail Hacıoğlu, Türk oyuncudur. 

Babası, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'dur. Oyunculuğa ilkokul beşinci sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. 

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Cennetin Çocukları dizisine İsmail Hacıoğlu dahil oldu! İsmail Hacıoğlu kimdir? - Sayfa 2

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı. 2010 yılında Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. 5 Şubat 2016 tarihinde Duygu Kaya Kumarki ile evlendi. Çiftin Yemin adında bir kızı var. Kumarki ve Hacıoğlu Temmuz 2020 tarihinde boşandılar. 

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Cennetin Çocukları dizisine İsmail Hacıoğlu dahil oldu! İsmail Hacıoğlu kimdir? - Sayfa 3

İsmail Hacıoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 

Sinema 

2001 Bana Şans Dile 

2003 Karşılaşma 

2005 Anlat İstanbul 

2006 Sınav 

2007 Kabadayı 

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Cennetin Çocukları dizisine İsmail Hacıoğlu dahil oldu! İsmail Hacıoğlu kimdir? - Sayfa 4

2008 Hoşçakal Güzin 

2009 Vali 

2009 Gökten 3 Elma Düştü 

2009 Başka Semtin Çocukları 

2009 Sonsuz Bir An 

2010 Çakal 

2011 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak 

2013 Meryem 

2015 Sonsuz Bir Aşk 

2015 Kafes 

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