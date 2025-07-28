Cennetin Çocukları dizisine Leyla Feray dahil oldu! Leyla Feray kimdir?
Cennetin Çocukları dizisinin kadrosuna Leyla Feray dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu olan Leyla Feray dizide Gönül karakterine hayat verecek. Peki, Leyla Feray kimdir? Leyla Feray hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Leyla Feray kimdir?
8 Mayıs 1993, İstanbul’da doğan Leyla Feray, Türk tiyatrocu, dizi ve sinema oyuncusudur.
Annesi Lal Dedeoğlu, babası Cem Feray'dır. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu.
2013 yılında “Ben Onu Çok Sevdim” dizisiyle dizi oyunculuğu kariyerine başladı. 2014 yılında "Paşa Gönlüm" ve "Üç Arkadaş" dizilerinde rol aldı. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Ayşe Sultan rolünü canlandırdı.
2019'da Dila Bulut'un senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Aries adlı kısa filmde başrol oynadı. 2020 yılında Netflix'in mini belgesel drama dizisi "Rise of Empires: Ottoman"'da Huma Hatun karakterini canlandırdı. Dizi oyuncularında İkimizin Sırrı, Camdaki Kız dizilerinde devam etti.