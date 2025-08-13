Cennetin Çocukları dizisinin kadrosuna Ali Düşenkalkar dahil oldu! Ali Düşenkalkar kimdir?
Cennetin Çocukları dizisinin kadrosuna Ali Düşenkalkar dahil oldu. Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Ali Düşenkalkar dizide Süleyman karakterine hayat verecek. Peki, Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ali Düşenkalkar kimdir?
1961 yılında Kıbrıs’ta doğan Ali Düşenkalkar, Kıbrıs Türkü tiyatro ve sinema oyuncusudur.
1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı. Yaklaşık 38 oyunda oyuncu, yönetmen ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptı.
Yaklaşık beş bin saat film, dizi film ve çizgi film; arkası yarın radyo tiyatrosu ve belgesel seslendirmiştir. 15 yıldır Atatürk’ün Söylev’ini saydam görüntü eşliğinde sivil toplum kuruluşlarına, askerî okullara, üniversitelere, lise son sınıflara, yurt dışındaki Türk topluluklarına sunmaktadır.
Dialog Anlatım ve İletişim’de diksiyon, fonetik, drama ve konuşma dersleri vermektedir. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Munis Düşenkalkar'ın ağabeyidir. "V for Vendetta" filminin başrolü olan V karakterini Türkçe seslendirmiştir.
Ali Düşenkalkar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Yakında - Aşk mı Para mı?
Yakında - Mitoloji Mafyası
2025 - Aşkın Dünkü Çocukları
2024 - Hain
2023-2024 - Ömer
2022 - Malazgirt 1071
2021 - Bize Musaade
2020-2023 - Gönül Dağı
2020 - The Hunt
2017 - Babam
2017 - Kayıtdışı
2017 - Aslanlar ve Ceylanlar
2017 - Muhteşem Yüzyıl Kösem
2016-2018 - Aşk ve Mavi
2016 - Hayat Sevince Güzel
2016 - 5 Dakkada Değişir Bütün İşler
2013 - Kutsal Bir Gün
2012-2014 - Dila Hanım
2012 - Moskova'nın Şifresi: Temel
2011 - Ay Büyürken Uyuyamam
2011 - Zehirli Sarmaşık
2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel
2011 - Lüks Otel
2010 - Kukuriku: Kadın Krallığı