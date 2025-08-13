  1. Ekonomim
  Cennetin Çocukları dizisinin kadrosuna Ali Düşenkalkar dahil oldu! Ali Düşenkalkar kimdir?

Cennetin Çocukları dizisinin kadrosuna Ali Düşenkalkar dahil oldu! Ali Düşenkalkar kimdir?

Cennetin Çocukları dizisinin kadrosuna Ali Düşenkalkar dahil oldu. Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Ali Düşenkalkar dizide Süleyman karakterine hayat verecek. Peki, Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Ali Düşenkalkar kimdir?

Ali Düşenkalkar kimdir?

1961 yılında Kıbrıs’ta doğan Ali Düşenkalkar, Kıbrıs Türkü tiyatro ve sinema oyuncusudur. 

1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı. Yaklaşık 38 oyunda oyuncu, yönetmen ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptı. 

Cennetin Çocukları dizisinin kadrosuna Ali Düşenkalkar dahil oldu! Ali Düşenkalkar kimdir? - Sayfa 2

 Yaklaşık beş bin saat film, dizi film ve çizgi film; arkası yarın radyo tiyatrosu ve belgesel seslendirmiştir. 15 yıldır Atatürk’ün Söylev’ini saydam görüntü eşliğinde sivil toplum kuruluşlarına, askerî okullara, üniversitelere, lise son sınıflara, yurt dışındaki Türk topluluklarına sunmaktadır. 

Cennetin Çocukları dizisinin kadrosuna Ali Düşenkalkar dahil oldu! Ali Düşenkalkar kimdir? - Sayfa 3

Dialog Anlatım ve İletişim’de diksiyon, fonetik, drama ve konuşma dersleri vermektedir. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Munis Düşenkalkar'ın ağabeyidir. "V for Vendetta" filminin başrolü olan V karakterini Türkçe seslendirmiştir. 

Ali Düşenkalkar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Ali Düşenkalkar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Yakında - Aşk mı Para mı?

Yakında - Mitoloji Mafyası

2025 - Aşkın Dünkü Çocukları

2024 - Hain

2023-2024 - Ömer

2022 - Malazgirt 1071

2021 - Bize Musaade

2020-2023 - Gönül Dağı

2020 - The Hunt

2017 - Babam

2017 - Kayıtdışı

2017 - Aslanlar ve Ceylanlar

2017 - Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016-2018 - Aşk ve Mavi

2016 - Hayat Sevince Güzel

2016 - 5 Dakkada Değişir Bütün İşler

2013 - Kutsal Bir Gün

2012-2014 - Dila Hanım

2012 - Moskova'nın Şifresi: Temel

2011 - Ay Büyürken Uyuyamam

2011 - Zehirli Sarmaşık

2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel

2011 - Lüks Otel

2010 - Kukuriku: Kadın Krallığı

