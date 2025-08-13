Cennetin Çocukları dizisinin kadrosuna Ali Düşenkalkar dahil oldu! Ali Düşenkalkar kimdir?

Dialog Anlatım ve İletişim’de diksiyon, fonetik, drama ve konuşma dersleri vermektedir. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Munis Düşenkalkar'ın ağabeyidir. "V for Vendetta" filminin başrolü olan V karakterini Türkçe seslendirmiştir.