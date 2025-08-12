Cennetin Çocukları dizisinin kadrosuna Birand Tunca dahil oldu! Birand Tunca kimdir?
Cennetin Çocukları dizisinin kadrosuna Birand Tunca dahil oldu. Türk aktör ve model olan Birand Tunca dizide Bekir karakterine hayat verecek. Peki, Birand Tunca kimdir? Birand Tunca hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
şBirand Tunca kimdir?
5 Ekim 1990 yılında İstanbul’da doğan Birand Tunca, Türk aktör ve modeldir.
Lise yıllarında oyunculuk ve modellikle ilgilenmeye başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldı. Tunca, 2014 yılında Diriliş: Ertuğrul adlı tarihi drama dizisindeki rolüyle ilk kez sahneye çıktı.
İlk olarak 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz dizisindeki rolüyle dikkat çekti. Asıl çıkışını ise romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'ta Emre karakterini canlandırarak yaptı.