Cennetin Çocukları dizisinin kadrosuna Evliya Aykan dahil oldu! Evliya Aykan kimdir?

Evliya Aykan, daha sonra İstanbul'a taşınarak, çeşitli dizi ve filmlerde oynadı. İlk dizi oyunculuğu deneyimini 2010 yılındaki Behzat Ç dizisi ile yaşamıştır. Daha önce Organize İşler, Gülizar, Behzat Ç, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi yapımlarda boy göstermiştir. 2017 yılında Yılmaz Erdoğan’ın kurduğu BKM oyuncuları arasına dahil olmuştur. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda çalışmalarını sürdürüyor.