Cennetin Çocukları dizisinin kadrosuna Evliya Aykan dahil oldu! Evliya Aykan kimdir?
Cennetin Çocukları dizisinin kadrosuna Evliya Aykan dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Evliya Aykan dizide Oltacı Bayram karakterine hayat verecek. Peki, Evliya Aykan kimdir? Evliya Aykan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Evliya Aykan kimdir?
31 Ağustos 1992 tarihinde Hakkari’de doğan Evliya Aykan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Çocukluğunun bir kısmı Hakkari'de, bir kısmı Van'da geçti. Tiyatroyla 13 yaşında tanıştı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.
Ankara Devlet Tiyatrosu ve özel tiyatroların çeşitli oyunlarında rol aldı. Bu süreçte konservatuara hazırlandı. 2011 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamıştır.
Evliya Aykan, daha sonra İstanbul'a taşınarak, çeşitli dizi ve filmlerde oynadı. İlk dizi oyunculuğu deneyimini 2010 yılındaki Behzat Ç dizisi ile yaşamıştır. Daha önce Organize İşler, Gülizar, Behzat Ç, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi yapımlarda boy göstermiştir. 2017 yılında Yılmaz Erdoğan’ın kurduğu BKM oyuncuları arasına dahil olmuştur. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda çalışmalarını sürdürüyor.