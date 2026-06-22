Çevre dostu ve ekonomik ulaşım: Volta Elektrikli Moped 25 Haziran Perşembe günü A101’de
A101, 25 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni indirim döneminde şehir içi ulaşımı kolaylaştıran Volta elektrikli moped modelini tüketicilerle buluşturuyor. Çevre dostu ve ekonomik mobilite çözümleri sunmayı hedefleyen bu stratejik kampanya kapsamında raflara gelen araç, 45 kilometre azami hızı ve 3500 watt net gücüyle dikkat çekiyor. Hidrolik disk fren sistemine sahip, 72 volt bataryasıyla 4-5 saatte tamamen şarj olabilen 56 kilogram ağırlığındaki bu elektrikli moped, 2 yıl garantisiyle satışta olacak.
VOLTA YIDE SEO3 MAX ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 39,990 TL
VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED
Fiyat: 69,990 TL
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TOSHIBA 50UV2363DT/50UV1563DT 50” 4K ULTRA HD VIDAA TV
Fiyat:18,499 TL
TOSHIBA 65UV2363DT/65UV1563DT 65” 4K UHD VIDAA TV
Fiyat: 30,999 TL
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