  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ChatGPT kullanımının yasaklandığı 20 ülke var. VPN kullananlara ceza kesiliyor

ChatGPT kullanımının yasaklandığı 20 ülke var. VPN kullananlara ceza kesiliyor

ABD merkezli ilk yapay zeka uygulaması ChatGPT’nin kullanımının sivil halka yasaklandığı 20 ülke var.

ChatGPT kullanımının yasaklandığı 20 ülke var. VPN kullananlara ceza kesiliyor - Sayfa 1

Yapay zeka kullanımı dünya genelinde gittikçe artıyor. Bazı uzmanların öngörüleri doğrultusunda bazı sektörlerde işten çıkarmalar bile söz konusu oldu.

1 | 23
ChatGPT kullanımının yasaklandığı 20 ülke var. VPN kullananlara ceza kesiliyor - Sayfa 2

Hatta yapay zeka kullanımı ülkeler arasında bir rekabete bile dönüştü. İlk olarak ABD merkezli ChatGPT ortaya çıkarken ona rakip olarak Monica, Bard (Gemini), DeepSeek gibi birçok yapay zeka tabanlı uygulama doğdu.

2 | 23
ChatGPT kullanımının yasaklandığı 20 ülke var. VPN kullananlara ceza kesiliyor - Sayfa 3

ChatGPT 20 ÜLKEDE YASAKLI

Bu gelişmelere karşı ise bazı ülkeler önlem almaya başladı. TheDataHubX’in derlediği verilere göre ABD merkezli ChatGPT kullanımı 20 ülkede yasaklandı. O ülkelerin tam listesi şöyle:

3 | 23
ChatGPT kullanımının yasaklandığı 20 ülke var. VPN kullananlara ceza kesiliyor - Sayfa 4

Çin

4 | 23