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  4. Çift Kişilik Oda dizisi ne zaman başlayacak? Çift Kişilik Oda dizisinin konusu nedir?

Çift Kişilik Oda dizisi ne zaman başlayacak? Çift Kişilik Oda dizisinin konusu nedir?

Çift Kişilik Oda dizisi yayımlanan tanıtımı ile dikkat çekti. Çift Kişilik Oda konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Çift Kişilik Oda dizisinin konusu nedir? Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Çift Kişilik Oda dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

Çift Kişilik Oda dizisi ne zaman başlayacak? Çift Kişilik Oda dizisinin konusu nedir? - Sayfa 1

Çift Kişilik Oda dizisinin konusu nedir?

Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel’de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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Çift Kişilik Oda dizisi ne zaman başlayacak? Çift Kişilik Oda dizisinin konusu nedir? - Sayfa 2

Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Ulaş Tuna Astepe

Devrim Özkan

Gözde Seda Altuner

Seren Şirince

Serkan Tınmaz

Eslem Akar

Burç Kümbetlioğlu

Onur Büyüktopçu

Hivda Zizan Alp

Eda Gürkaynak

Ayşe Tunaboylu

Levent Ülgen

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Çift Kişilik Oda dizisi ne zaman başlayacak? Çift Kişilik Oda dizisinin konusu nedir? - Sayfa 3

Çift Kişilik Oda dizisi ne zaman başlıyor?

Çift Kişilik Oda dizisi 22 Mayıs Perşembe akşamı saat 20:00’de ilk bölümüyle NOW ekranlarında yayımlanacak.

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