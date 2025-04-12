Çift Kişilik Oda dizisinin Sevil’i Gözde Seda Altuner kimdir? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Gözde Seda Altuner, tiyatro çalışmaları yanı sıra kamera önü oyunculuğuna başladığı 2005 yılından itibaren Ev Hapsi, Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal İle Ceren, Sadakatsiz, Sizi Dinliyorum, Yüzyıllık Mucize, Cenazemize Hoş Geldiniz, Kirli Sepeti gibi birçok film ve dizide oynadı.