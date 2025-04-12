Çift Kişilik Oda dizisinin Sevil’i Gözde Seda Altuner kimdir? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, senaryo yazarı olan Gözde Seda Altuner Çift Kişilik Oda dizisinde Sevil karakterini canlandırmaktadır. Gözde Seda Altuner’in hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Gözde Seda Altuner kimdir? Gözde Seda Altuner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Gözde Seda Altuner kimdir?
16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul’da doğan Gözde Seda Altuner tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, senaryo yazarıdır. Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro eğitimini tamamlamıştır.
Gözde Seda Altuner, tiyatro çalışmaları yanı sıra kamera önü oyunculuğuna başladığı 2005 yılından itibaren Ev Hapsi, Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal İle Ceren, Sadakatsiz, Sizi Dinliyorum, Yüzyıllık Mucize, Cenazemize Hoş Geldiniz, Kirli Sepeti gibi birçok film ve dizide oynadı.
Gözde Seda Altuner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sandık Kokusu (2025)
Kirli Sepeti (2023)
Cenazemize Hoş Geldiniz (2023)
Yüzyıllık Mucize (2023)
Sizi Dinliyorum (2023)