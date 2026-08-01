Cildinize değer veren özel bakım: 4-10 Ağustos tarihleri arasında cilt ve güneş ürünleri BİM'de!
Cildinizi derinlemesine temizleyip canlandıran yüz temizleme jeli ve peeling çeşitlerinin yanı sıra, yoğun nem desteği sağlayan yüz ile göz bakım kremleri ve güneşin zararlı ışınlarından tam koruma sağlayan güneş koruyucu kremler, günlük bakım rutininizi kusursuz bir sağlığa dönüştürüyor. Yaz aylarında cildinizi tazeleyecek ve koruyacak olan bu harika cilt bakım ile güneş kremi ürünleri, cazip fiyat seçenekleriyle 4 Ağustos Salı ile 10 Ağustos Pazartesi tarihleri arasında BİM marketlerinde sizleri bekliyor.
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