Cildinize profesyonel dokunuş: Bim'e 13 Şubat Cuma günü Yüz Masaj Cihazı geliyor?
BİM market şubat ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 13 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM'de 13 Şubat 2026 Cuma günü yüz masaj cihazı ve birçok indirimli ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM'e 16 Şubat 2026 Cuma günü başka hangi ürünler gelecek? İşte, BİM 13 Şubat Cuma aktüel ürünler kataloğu...
TCL 65 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV 65P6K
Fiyat: 32,990 TL
