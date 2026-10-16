ÇILGIN İNDİRİMLER BAŞLADI! BUGÜN BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 16-22 EKİM)
BİM ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM 16-22 Ekim 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM’de bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. BİM'de bugün hangi ürünlerde indirim var? Bugün BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 16-22 Ekim indirimleri...
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