Çılgın Sayısal Loto Sonuçları: 13 Kasım Sayısal Loto Sorgulama! Sonuçlar belli oldu
13 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden çekilişin hemen ardından erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto’nun bu haftaki ikinci çekilişi, 13 Kasım Çarşamba günü Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin sonuçları, Milli Piyango TV YouTube kanalından da canlı olarak yayınlandı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar da açıklandı. 6 bilen çıkmayınca, ikramiye tam 361.311.517,36 TL’ye devretti. Ayrıca 5 bilen 2 kişi, 1.000.286,10 TL’lik ikramiye kazandı. İşte Çılgın Sayısal Loto sorgulama, 13 Kasım sonuçları…
Şans oyunları arasında en yaygın olan Çılgın Sayısal Loto 13 Kasım 2024 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Çılgın Sayısal Loto’nun çekilişi, Pazartesi akşamı yapıldı.
Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı. Çekilişte 6 bilen kişi çıkmayınca büyük ikramiye devretti.
Şans oyununa katılanlar, sonuçları öğrenmek için online sorgulama ekranından hızlıca ikramiyelerini öğrenebilecekler. Peki, bu akşam hangi numaralar kazandırdı? İşte, 13 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve sorgulama ekranı.