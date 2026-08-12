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Çin, ABD'yi deviriyor, dengeler değişiyor; İşte 2050 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi

Global ekonomide dengeler tekrardan şekilleniyor. Süratle büyüyen gelişmekte olan ülkelerin yükselişi, 2050'ye gelindiğinde dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasını mühim düzeyde değiştirecek. Çin ve ABD arasındaki rekabet ise zirvenin kaderini belirleyecek.

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Çin, ABD'yi deviriyor, dengeler değişiyor; İşte 2050 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi - Sayfa 1

Küresel ekonomide önümüzdeki senelerde kuvvet dengelerinin tekrardan şekillenmesi bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerin yüksek büyüme performanslarını sürdürmesiyle birlikte, bugün ekonomik açıdan öne çıkan bazı ülkelerin sıralamadaki yerinin değişebileceği öngörülüyor. Data in Race verilerine göre, 2050 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında dikkat çekici değişimler yaşanacak.

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Çin, ABD'yi deviriyor, dengeler değişiyor; İşte 2050 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi - Sayfa 2

10. Rusya - $4.9 Tn

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Çin, ABD'yi deviriyor, dengeler değişiyor; İşte 2050 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi - Sayfa 3

9. Fransa - $4.6 Tn

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Çin, ABD'yi deviriyor, dengeler değişiyor; İşte 2050 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi - Sayfa 4

8. Brezilya - $5.9 Tn

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