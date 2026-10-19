Çin rekor kırdı Türkiye listede sıçradı! En çok otomobil üreten 20 ülke belli oldu

Global otomotiv üretiminde ülkeler içerisinde rekabet teker kesmeden devam ediyor. Çin zirvedeki yerini muhafaza ederken ABD ikinci sırada kaldı. Hindistan ise üretimini artırarak altıncı sıradan dördüncü sıraya yükseldi. İşte dünyanın en çok otomobil üreten 20 ülkesi ve Türkiye’nin listedeki konumu.