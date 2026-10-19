Çin rekor kırdı Türkiye listede sıçradı! En çok otomobil üreten 20 ülke belli oldu
Çin, 2025 yılında 34,5 milyon araç üretimiyle dünya otomotiv alanındaki önder konumunu pekiştirdi. OICA datalarına göre en çok otomobil üreten 20 ülke içerisinde Türkiye’nin sıralamadaki yeri de merak konusu oldu.
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Global otomotiv üretiminde ülkeler içerisinde rekabet teker kesmeden devam ediyor. Çin zirvedeki yerini muhafaza ederken ABD ikinci sırada kaldı. Hindistan ise üretimini artırarak altıncı sıradan dördüncü sıraya yükseldi. İşte dünyanın en çok otomobil üreten 20 ülkesi ve Türkiye’nin listedeki konumu.
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