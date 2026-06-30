Çinli ve ABD'li şirketlerin arasına bir Türk girdi! İşte en değerli ev ve mutfak aletleri şirketleri
Dünyanın en değerli ev ve mutfak aletleri şirketleri açıklandı. CompaniesMarketCap datalarına göre derlenen listede Çin ve ABD merkezli dev markalar zirveyi paylaşırken, Türkiye'den bir firma da ilk sıralara girerek dikkat çekti.
Global anlamda ev ve mutfak aletleri ekosisteminin piyasa değeri en yüksek şirketleri belli oldu. CompaniesMarketCap verilerine göre derlenen sıralamada Çinli ve ABD'li üreticiler ağırlık oluştururken, Türkiye'den listeye giren tek şirket küresel devler içerisinde kendine yer bulmayı başardı.
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