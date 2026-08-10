Coca Cola'nın burnunun dibine kadar girdi; Çinli içecek şirketinin değeri şaşırttı! İşte tüm liste

İçecek ekosisteminde milyarlarca dolarlık şirketler arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Companiesmarketcap verilerine göre Coca-Cola ortalama 349 milyar dolarlık piyasa değeriyle listenin zirvesinde bulunurken, Çinli Kweichow Moutai yaklaşık 240 milyar dolarlık değeriyle ikinci sırada yer aldı. PepsiCo ise yaklaşık 184 milyar dolarla üçüncü oldu. Dünyanın en değerli içecek şirketleri ve piyasa değerleri belli oldu.