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  4. Çocuk yetiştirmek için en ideal 5 şehir. TÜİK ve Dünya Bankası açıkladı.

Çocuk yetiştirmek için en ideal 5 şehir. TÜİK ve Dünya Bankası açıkladı.

Dünya Bankası ile TÜİK, Türkiye’de çocuk yetiştirmenin en ideal ve ideal olmayan toplam 10 şehrini açıkladı.

Çocuk yetiştirmek için en ideal 5 şehir. TÜİK ve Dünya Bankası açıkladı. - Sayfa 1

Dünya Bankası ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle hazırlanan Beşeri Sermaye Endeksi verileri ilk kez şehir bazında kamuoyuyla paylaşıldı.

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Çocuk yetiştirmek için en ideal 5 şehir. TÜİK ve Dünya Bankası açıkladı. - Sayfa 2

Bugün doğan bir çocuğun 18 yaşına gelene kadarki eğitim, sağlık ve yaşam kalitesi koşullarını değerlendiren araştırmada, çocuk yetiştirmek için en ideal ve en zorlu bölgeler tespit edildi. 

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Çocuk yetiştirmek için en ideal 5 şehir. TÜİK ve Dünya Bankası açıkladı. - Sayfa 3

Zirvede yer alan bölge 0,781 puanla en yüksek yaşam standardını sunarken, listenin ilk 5 sırasındaki yerleşim alanları güçlü altyapılarıyla öne çıktı.

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Çocuk yetiştirmek için en ideal 5 şehir. TÜİK ve Dünya Bankası açıkladı. - Sayfa 4

ÇOCUK YETİŞTİRMEK İÇİN EN İDEAL 5 ŞEHİR

Toplam 10 bölgenin değerlendirildiği araştırma, ebeveynler için stratejik bir rehber niteliği taşıyor. İşte ilk defa açıklanan verilere göre çocuk yetiştirmenin en ideal olduğu 5 şehir:

 

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