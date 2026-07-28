Çocuk yetiştirmek için en ideal 5 şehir. TÜİK ve Dünya Bankası açıkladı.
Dünya Bankası ile TÜİK, Türkiye’de çocuk yetiştirmenin en ideal ve ideal olmayan toplam 10 şehrini açıkladı.
Dünya Bankası ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle hazırlanan Beşeri Sermaye Endeksi verileri ilk kez şehir bazında kamuoyuyla paylaşıldı.
Bugün doğan bir çocuğun 18 yaşına gelene kadarki eğitim, sağlık ve yaşam kalitesi koşullarını değerlendiren araştırmada, çocuk yetiştirmek için en ideal ve en zorlu bölgeler tespit edildi.
Zirvede yer alan bölge 0,781 puanla en yüksek yaşam standardını sunarken, listenin ilk 5 sırasındaki yerleşim alanları güçlü altyapılarıyla öne çıktı.