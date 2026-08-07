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  4. Çocuklar için eğlenceli ve güvenli sürüş: A101’e Kumandalı Akülü Araba geldi ∣ Son tarih 12 Ağustos

Çocuklar için eğlenceli ve güvenli sürüş: A101’e Kumandalı Akülü Araba geldi ∣ Son tarih 12 Ağustos

A101 çocukların hayallerini süsleyen Dolu Lombardo 12 Volt uzaktan kumandalı akülü araba modelini satışa sundu. 3 yaş ve üzeri çocukların kullanımı için özel olarak tasarlanan bu güvenli araç, ebeveynlerin kontrol sağlayabileceği uzaktan kumanda desteği, tam koruma sunan emniyet kemeri ve ani duruşlar için otomatik fren sistemiyle öne çıkıyor. Eğlenceli elektronik kornası ve şık ön far tasarımıyla dikkat çeken bu akülü araba, 12 Ağustos Çarşamba gününe kadar satışta kalacak.

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Çocuklar için eğlenceli ve güvenli sürüş: A101’e Kumandalı Akülü Araba geldi ∣ Son tarih 12 Ağustos - Sayfa 1

APEC APT4 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 59,990 TL

VOLTA VSM ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET

Fiyat: 22,990 TL

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Çocuklar için eğlenceli ve güvenli sürüş: A101’e Kumandalı Akülü Araba geldi ∣ Son tarih 12 Ağustos - Sayfa 2

ONVO 65VQ90F3UA 65” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE QLED TV

Fiyat: 27,999 TL

PIRANHA BLUETOOTH KULAK İÇİ KULAKLIK

Fiyat: 599 TL

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Çocuklar için eğlenceli ve güvenli sürüş: A101’e Kumandalı Akülü Araba geldi ∣ Son tarih 12 Ağustos - Sayfa 3

KİWİ KWP-8556 SU SEBİLİ

Fiyat: 5,999 TL

SEG 5 PROGRAMLI 12 KİŞİLİK BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 16,999 TL

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Çocuklar için eğlenceli ve güvenli sürüş: A101’e Kumandalı Akülü Araba geldi ∣ Son tarih 12 Ağustos - Sayfa 4

SINGER 6160 BRILLIANCE DİKİŞ MAKİNESİ

Fiyat: 8,999 TL

KİWİ WAFFLE MAKİNESİ

Fiyat: 999 TL

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