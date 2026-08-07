Çocuklar için eğlenceli ve güvenli sürüş: A101’e Kumandalı Akülü Araba geldi ∣ Son tarih 12 Ağustos
A101 çocukların hayallerini süsleyen Dolu Lombardo 12 Volt uzaktan kumandalı akülü araba modelini satışa sundu. 3 yaş ve üzeri çocukların kullanımı için özel olarak tasarlanan bu güvenli araç, ebeveynlerin kontrol sağlayabileceği uzaktan kumanda desteği, tam koruma sunan emniyet kemeri ve ani duruşlar için otomatik fren sistemiyle öne çıkıyor. Eğlenceli elektronik kornası ve şık ön far tasarımıyla dikkat çeken bu akülü araba, 12 Ağustos Çarşamba gününe kadar satışta kalacak.
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