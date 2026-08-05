Çocukları mutlu edecek dev peluş hayvan çeşitleri bugün BİM mağazalarında | Son tarih 11 Ağustos!
Yumuşacık dokularıyla sarılma isteği uyandıran, sevimli tasarımlarıyla hem çocukların oyun arkadaşı hem de odaların en tatlı dekoru olmaya aday bu dev peluşlar; 115 santimlik şık papyonlu ayıcık, 110 santimlik sevimli timsah ve 100 santimlik göz alıcı zürafa seçenekleriyle kalpleri eritiyor. Güvenli ve kaliteli malzemesiyle öne çıkan bu sevimli dostlar, sevdiklerine kalıcı ve büyük bir sürpriz yapmak isteyenler için harika bir alternatif sunuyor. Çocuk odalarına neşe katacak bu dev peluş hayvan çeşitleri, 5-11 Ağustos’ta BİM’de.
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