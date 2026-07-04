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  4. Çocukları sevindirecek fırsat: ŞOK’ta bugün oyuncak şenliği başlıyor!

Çocukları sevindirecek fırsat: ŞOK’ta bugün oyuncak şenliği başlıyor!

ŞOK, 4-7 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğuyla çocukların dünyasını renklendirecek oyuncak çeşitlerini raflara taşıyor. Her yaş grubuna hitap eden eğitici setler, eğlenceli kutu oyunları, çocukların favori çizgi film karakterlerine ait figürler ve rengarenk bebekler avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu. Aileler için bütçe dostu alışveriş imkanı sağlayan bu sınırlı sayıdaki oyuncaklar, 4-7 Temmuz'da tüm ŞOK mağazalarında alıcılarını bekliyor.

Çocukları sevindirecek fırsat: ŞOK’ta bugün oyuncak şenliği başlıyor! - Sayfa 1

XL KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 799 TL

PLAJ/PİKNİK SANDALYESİ

Fiyat: 349 TL

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Çocukları sevindirecek fırsat: ŞOK’ta bugün oyuncak şenliği başlıyor! - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

ÜLKER HOBBY KAKAOLU KREMA 650 G

Fiyat: 110 TL

HACI ŞAKİR HAMAM KEYFİ KALIP SABUN 4X200 G

Fiyat: 129 TL

ÜLKER KREMALI BİSKÜVİ SADE 8’Lİ

Fiyat: 79 TL

ÜLKER GOFRET FINDIKLI/VANİLYA AROMALI 220 G

Fiyat: 40 TL

PRİL SİRKE ETKİLİ BULAŞIK DETERJANI 1100 ML

Fiyat: 79 TL

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Çocukları sevindirecek fırsat: ŞOK’ta bugün oyuncak şenliği başlıyor! - Sayfa 3

YELKENLİ/KÜREKLİ YAZLIK SET

Fiyat: 119 TL

BARBIE UZUN SAÇLI DENİZ KIZI

Fiyat: 599 TL

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Çocukları sevindirecek fırsat: ŞOK’ta bugün oyuncak şenliği başlıyor! - Sayfa 4

ELECTROLUX KURUTMA MAKİNESİ 9 KG

Fiyat: 31,999 TL

ALTUS 3 PROGRAMLI 13 KİŞİLİK BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 12,999 TL

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