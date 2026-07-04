Çocukları sevindirecek fırsat: ŞOK’ta bugün oyuncak şenliği başlıyor!
ŞOK, 4-7 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğuyla çocukların dünyasını renklendirecek oyuncak çeşitlerini raflara taşıyor. Her yaş grubuna hitap eden eğitici setler, eğlenceli kutu oyunları, çocukların favori çizgi film karakterlerine ait figürler ve rengarenk bebekler avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu. Aileler için bütçe dostu alışveriş imkanı sağlayan bu sınırlı sayıdaki oyuncaklar, 4-7 Temmuz'da tüm ŞOK mağazalarında alıcılarını bekliyor.
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
ÜLKER HOBBY KAKAOLU KREMA 650 G
Fiyat: 110 TL
HACI ŞAKİR HAMAM KEYFİ KALIP SABUN 4X200 G
Fiyat: 129 TL
ÜLKER KREMALI BİSKÜVİ SADE 8’Lİ
Fiyat: 79 TL
ÜLKER GOFRET FINDIKLI/VANİLYA AROMALI 220 G
Fiyat: 40 TL
PRİL SİRKE ETKİLİ BULAŞIK DETERJANI 1100 ML
Fiyat: 79 TL
2 | 5