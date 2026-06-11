Çocukların hayali gerçek oluyor: Akrobat Araba 12 Haziran Cuma BİM mağazalarında!
Çocukların hayali gerçek oluyor: Akrobat Araba 12 Haziran Cuma BİM mağazalarında!
BİM, 12 Haziran 2026 Cuma günü başlayacak olan yeni aktüel indirim döneminde çocukları ve oyuncak tutkunlarını sevindirecek heyecan dolu bir ürünü satışa sunuyor. Gelişmiş akrobatik hareket yeteneği ve görsel şovlarıyla öne çıkan çok fonksiyonlu akrobat araba, farklı renk seçenekleri ve bütçe dostu fiyatıyla cuma sabahı itibarıyla sınırlı stoklarla BİM'de yerini alacak.
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