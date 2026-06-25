Çoğu kişinin bilmediği 14 Yunan Adası! Türkler artık bu sessiz ve sakin adaları tercih ediyor

Yaz döneminde Yunan adalarına alaka artarken, tatil opsiyonları da değişmeye başladı. Mykonos ve Santorini gibi yaygın destinasyonlar yerine daha sakin ve keşfedilmemiş rotaları tercih eden Türk turistler, kalabalıktan uzak bir tatil tecrübesi sunan adalara yöneliyor. Doğal yapısını muhafaza eden, sakin plajları ve yerel yaşam kültürüyle dikkat çeken bu 14 Yunan Adası, son dönemin yükselen tatil rotaları arasında gösteriliyor.