CUMA SATIŞTA! BİM’E EMSAN VERA DÜDÜKLÜ TENCERE GELİYOR! (BİM 18-24 EYLÜL)
Mutfakta zamandan tasarruf etmek ve yemeklerine lezzet katmak isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği o büyük ürün sonunda 18-24 Eylül tarihleri arasında BİM’e geliyor. Paslanmaz çelik gövdesi ve 6 litre geniş hacmiyle öne çıkan Emsan Vera düdüklü tencere, bütçe dostu fiyatıyla bu haftanın en çok ilgi gören parçası olacak. Sınırlı sayıdaki bu dev fırsatı kaçırmayın, 18 Eylül Cuma sabahı BİM'e uğramayı unutmayın!
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