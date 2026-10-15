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  4. Cumhurbaşkanlığı duyurdu A ve B grubu onlarca memur alınacak! İşte kurum, branş ve başvuru tarihleri

Cumhurbaşkanlığı duyurdu A ve B grubu onlarca memur alınacak! İşte kurum, branş ve başvuru tarihleri

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) A ve B grubu memur alımı için onlarca ilan açıldı. TMSF, Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere onlarca kurum iş ilanını paylaştı. İşte son başvuru tarihleri

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Cumhurbaşkanlığı duyurdu A ve B grubu onlarca memur alınacak! İşte kurum, branş ve başvuru tarihleri - Sayfa 1

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, A ve B grubu kadrolar için çok sayıda memur alım ilanını duyurdu. TMSF ve Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere farklı kurumların yayımladığı ilanlarda branşlar ve son başvuru tarihleri belli oldu.

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Cumhurbaşkanlığı duyurdu A ve B grubu onlarca memur alınacak! İşte kurum, branş ve başvuru tarihleri - Sayfa 2

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı - 10 Fon Denetçi Yardımcısı, 45 Fon Uzman Yardımcısı ve 20 Fon Avukatı - 12 Ekim - 30 Ekim

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Cumhurbaşkanlığı duyurdu A ve B grubu onlarca memur alınacak! İşte kurum, branş ve başvuru tarihleri - Sayfa 3

Vakıflar Genel Müdürlüğü - 5 Vakıf Uzman Yardımcısı - 12 Ekim - 25 Ekim

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Cumhurbaşkanlığı duyurdu A ve B grubu onlarca memur alınacak! İşte kurum, branş ve başvuru tarihleri - Sayfa 4

İstanbul Kalkınma Ajansı - 5 Uzman - 2 Kasım - 22 Kasım

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