Cumhurbaşkanlığı duyurdu A ve B grubu onlarca memur alınacak! İşte kurum, branş ve başvuru tarihleri
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) A ve B grubu memur alımı için onlarca ilan açıldı. TMSF, Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere onlarca kurum iş ilanını paylaştı. İşte son başvuru tarihleri
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, A ve B grubu kadrolar için çok sayıda memur alım ilanını duyurdu. TMSF ve Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere farklı kurumların yayımladığı ilanlarda branşlar ve son başvuru tarihleri belli oldu.
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı - 10 Fon Denetçi Yardımcısı, 45 Fon Uzman Yardımcısı ve 20 Fon Avukatı - 12 Ekim - 30 Ekim
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