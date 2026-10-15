Cumhurbaşkanlığı duyurdu A ve B grubu onlarca memur alınacak! İşte kurum, branş ve başvuru tarihleri

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, A ve B grubu kadrolar için çok sayıda memur alım ilanını duyurdu. TMSF ve Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere farklı kurumların yayımladığı ilanlarda branşlar ve son başvuru tarihleri belli oldu.