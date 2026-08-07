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  4. Cüzdan dostu alışveriş günleri: BİM 7-10 Ağustos İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı!

Cüzdan dostu alışveriş günleri: BİM 7-10 Ağustos İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı!

BİM 7-10 Ağustos indirimli ürünler kataloğuyla birlikte ev ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak dev gıda indirimleri tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Sofraların vazgeçilmezi olan temel ihtiyaç maddelerinden kahvaltılıklara, lezzetli atıştırmalıklardan serinletici içecek çeşitlerine kadar pek çok farklı ürün seçeneği cazip fiyat avantajlarıyla raflara geliyor. Alışveriş listelerini bütçeyi yormadan tamamlama imkanı sunan bu kaçırılmayacak fırsatlar, cuma gününden itibaren pazartesi akşamına kadar tüm BİM mağazalarında alıcılarını bekliyor.

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Cüzdan dostu alışveriş günleri: BİM 7-10 Ağustos İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı! - Sayfa 1

ETİ PETİBÖR BİSKÜVİ 1 KG

Fiyat: 109 TL

SÜSSE FİNGER BİSKÜVİ 450 G

Fiyat: 38,50 TL

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Cüzdan dostu alışveriş günleri: BİM 7-10 Ağustos İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı! - Sayfa 2

BUONO BOL SÜTLÜ ÇİKOLATA 100 G

Fiyat: 47 TL

ETİ BOL SÜTLÜ ÇİKOLATA 60 G

Fiyat: 42 TL

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Cüzdan dostu alışveriş günleri: BİM 7-10 Ağustos İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı! - Sayfa 3

ÜLKER ALBENİ 40 G

Fiyat: 14,75 TL

ÜLKER PETİBÖR BİSKÜVİ 1 KG

Fiyat: 109 TL

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Cüzdan dostu alışveriş günleri: BİM 7-10 Ağustos İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı! - Sayfa 4

SİMBAT KURU ÜZÜM 500 G

Fiyat: 85 TL

SİMBAT KABUKLU CEVİZ 200 G

Fiyat: 59 TL

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