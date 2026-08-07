Cüzdan dostu alışveriş günleri: BİM 7-10 Ağustos İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı!
BİM 7-10 Ağustos indirimli ürünler kataloğuyla birlikte ev ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak dev gıda indirimleri tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Sofraların vazgeçilmezi olan temel ihtiyaç maddelerinden kahvaltılıklara, lezzetli atıştırmalıklardan serinletici içecek çeşitlerine kadar pek çok farklı ürün seçeneği cazip fiyat avantajlarıyla raflara geliyor. Alışveriş listelerini bütçeyi yormadan tamamlama imkanı sunan bu kaçırılmayacak fırsatlar, cuma gününden itibaren pazartesi akşamına kadar tüm BİM mağazalarında alıcılarını bekliyor.
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