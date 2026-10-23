CÜZDANLAR BİR RAHAT NEFES ALACAK! BİM'DEN DEV İNDİRİM HAMLESİ GELDİ! (BİM 27 EKİM-2 KASIM)
BİM, 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak yeni haftanın fırsatlarını duyurdu! Ay sonu bütçesini düşünen tüketiciler için hazırlanan aktüel kataloğunda, mutfakların temel gıda ihtiyaçlarından evin vazgeçilmez temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede büyük kolaylık sağlanıyor. Popüler kozmetik ürünlerinin de dahil olduğu bu avantajlı dönem, enflasyona karşı bütçesini korumak isteyenlerin akınına uğrayacak. Hafta boyunca sürecek bu büyük fırsat dalgasını erkenden keşfedip ihtiyaç listenizi şimdiden hazırlayın!
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