Cüzdanlar nefes alıyor: 10 Mart 2026 Salı BİM’de gıda şöleni başlıyor!

Mutfakta bereket, cüzdanda tasarruf vakti. 10 Mart Salı günü BİM, Ramazan’ın en iddialı gıda kampanyasıyla kapılarını açıyor. İftardan sahura tüm ihtiyaçlarınız için etiketler yenilendi, fiyatlar düştü. Kaliteyi ucuza almanın tam zamanı. İşte, BİM 10 Mart 2026 Salı aktüel ürünler fiyat listesi…
1 | 81
2 | 81
3 | 81
TORKU DANA PASTIRMA 100 G
Fiyat: 219 TL
4 | 81
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.