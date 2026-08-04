Cüzdanları rahatlatan dev kampanya: 4-10 Ağustos Tarım Kredi Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı!
Tarım Kredi'nin 4-10 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim broşürüyle birlikte evinizin tüm temel gıda ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak avantajlı ürünler tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Sofraların vazgeçilmezi olan kaliteli gıda çeşitlerinden, yaşam alanlarınızda derinlemesine hijyen sağlayacak en etkili temizlik malzemelerine kadar pek çok seçenek cazip fiyatlarla raflara geliyor. Aile bütçesine muhteşem bir nefes aldıran bu bütçe dostu fırsatlar, kampanya dönemi boyunca tüm şubelerde alıcılarını bekliyor.
TARIM KREDİ PİLAVLIK BULGUR 2,5 KG
Fiyat: 89,90 TL
TARIM KREDİ DOĞAL TAM YAĞLI YOĞURT 1500 G
Fiyat: 89,90 TL
SÜTAŞ SÜZME PEYNİR 500 G
Fiyat: 119 TL
TARIM KREDİ TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 400 G
Fiyat: 175 TL
TARIM KREDİ DOMATES SALÇASI 830 G
Fiyat: 53,50 TL
SPARX DIAMOND BULAŞIK DETERJANI LİMON/ELMA 1200 ML
Fiyat: 129 TL
BİNGO SIVI DETERJAN TÜM RENKLER/RENKLİ 3 L
Fiyat: 199 TL
CİF KREM ÇEŞİTLERİ 750 ML
Fiyat: 109,90 TL
ELİT KAĞIT HAVLU 2 KATLI 6'LI
Fiyat: 84,90 TL
DERMOKİL ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 950 ML
Fiyat: 129 TL