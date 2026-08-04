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  4. Cüzdanları rahatlatan dev kampanya: 4-10 Ağustos Tarım Kredi Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı!

Cüzdanları rahatlatan dev kampanya: 4-10 Ağustos Tarım Kredi Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı!

Tarım Kredi'nin 4-10 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim broşürüyle birlikte evinizin tüm temel gıda ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak avantajlı ürünler tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Sofraların vazgeçilmezi olan kaliteli gıda çeşitlerinden, yaşam alanlarınızda derinlemesine hijyen sağlayacak en etkili temizlik malzemelerine kadar pek çok seçenek cazip fiyatlarla raflara geliyor. Aile bütçesine muhteşem bir nefes aldıran bu bütçe dostu fırsatlar, kampanya dönemi boyunca tüm şubelerde alıcılarını bekliyor.

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Cüzdanları rahatlatan dev kampanya: 4-10 Ağustos Tarım Kredi Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı! - Sayfa 1

TARIM KREDİ PİLAVLIK BULGUR 2,5 KG

Fiyat: 89,90 TL

TARIM KREDİ DOĞAL TAM YAĞLI YOĞURT 1500 G

Fiyat: 89,90 TL

SÜTAŞ SÜZME PEYNİR 500 G

Fiyat: 119 TL

TARIM KREDİ TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 400 G

Fiyat: 175 TL

TARIM KREDİ DOMATES SALÇASI 830 G

Fiyat: 53,50 TL

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Cüzdanları rahatlatan dev kampanya: 4-10 Ağustos Tarım Kredi Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı! - Sayfa 2

SPARX DIAMOND BULAŞIK DETERJANI LİMON/ELMA 1200 ML

Fiyat: 129 TL

BİNGO SIVI DETERJAN TÜM RENKLER/RENKLİ 3 L

Fiyat: 199 TL

CİF KREM ÇEŞİTLERİ 750 ML

Fiyat: 109,90 TL

ELİT KAĞIT HAVLU 2 KATLI 6'LI

Fiyat: 84,90 TL

DERMOKİL ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 950 ML

Fiyat: 129 TL

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Cüzdanları rahatlatan dev kampanya: 4-10 Ağustos Tarım Kredi Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı! - Sayfa 3

SALI FIRSATI

MAYLO BAMBU TUVALET KAĞIDI 3 KATLI 40'LI

Fiyat: 289,90 TL

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