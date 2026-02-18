Danıştay, üniversite, bakanlıklar. 30 farklı devlet kurumu alım yapıyor! İşte son başvuru tarihleri
Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Kariyer Kapısı üzerinden 30 farklı devlet kurumu alım yapmak için ilana çıktı. Bakanlıklardan sayıştaya, üniversitelerden kalkınma ajanslarına kadar alım yapacak devlet kurumlarını, pozisyonları ve son başvuru tarihlerini sizler için derledik.
Devlet kadrolarında çalışmayı arzu edenler adına yeni bir olanak dalgası başladı. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Kariyer Kapısı platformu üzerinden paylaşılan ilanlara göre, içerisinde Danıştay, bakanlıklar ve pek çok üniversitenin de bulunduğu 30 çeşitli devlet kurumu personel alımı yapacak. Uzman yardımcısından sözleşmeli personele kadar farklı kadrolar için başvuru takvimi netleşirken, son başvuru tarihleri adaylar için kritik önem taşıyor. İşte kurum kurum kadrolar ve başvuru detayları…
2. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı - Sözleşmeli Personel Alım İlanı - 19 Şubat 2026