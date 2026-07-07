Dar alanlara akıllı çözüm: Yer kaplamayan katlanır ev ürünleri 10 Temmuz Cuma BİM’de!
Dar alanlara akıllı çözüm: Yer kaplamayan katlanır ev ürünleri 10 Temmuz Cuma BİM’de!
BİM 10 Temmuz Cuma günü evinizdeki alanı en verimli şekilde kullanmanızı sağlayacak inovatif ürünler sunuyor! Özellikle dar banyolar ve balkonlar için kurtarıcı olan 18 litrelik katlanır çamaşır selesi ve 6 litrelik katlanır su kovası bu hafta raflarda yerini alıyor. Kullanılmadığı anlarda katlanarak minimum yer kaplayan bu pratik ve ergonomik tasarımlar, ev düzenini sağlarken hayatınızı kolaylaştırıyor. Temizlikte yer kaplamayan akıllı çözümler arayanlar için bu şık ürünler sınırlı stoklarla BİM'de!
RIDERS TSHİRT ERKEK (S/M, L/XL)
Fiyat: 329 TL
1 | 62
2 | 62
3 | 62
4 | 62
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