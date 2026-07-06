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  4. Dar alanlarda kusursuz düzen: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Çok Amaçlı Dolap geliyor!

Dar alanlarda kusursuz düzen: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Çok Amaçlı Dolap geliyor!

BİM 8 Temmuz Çarşamba günü evinde ekstra depolama alanına ihtiyaç duyanlar için kaliteli mobilya fırsatları sunuyor! Birinci kalite 18 mm suntalam malzemeden imal edilen çok amaçlı dolaplar, bu hafta bütçe dostu fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. Demonte olarak gönderilen ve kolay kurulum şemasıyla zahmetsizce montajı yapılabilen bu fonksiyonel dolaplar, her odada düzen sağlıyor. Mutfağınıza, banyonuza veya antrenize çok yakışacak bu kaliteli ürünü sakın kaçırmayın!

Dar alanlarda kusursuz düzen: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Çok Amaçlı Dolap geliyor! - Sayfa 1

NİLCO FLEX 50/55 BT SÜRÜŞ MOTORLU AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ


Fiyat: 125.000 TL

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Dar alanlarda kusursuz düzen: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Çok Amaçlı Dolap geliyor! - Sayfa 2
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Dar alanlarda kusursuz düzen: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Çok Amaçlı Dolap geliyor! - Sayfa 3

NILCO FLEX 70/80 AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ


Fiyat: 159.000 TL

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Dar alanlarda kusursuz düzen: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Çok Amaçlı Dolap geliyor! - Sayfa 4
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