Dayanıklılık ve güç tek alette: Darbeli Matkap 13 Mart Cuma BİM mağazalarında!

BİM, 13 Mart 2026 Cuma günü ev ve tamirat işlerini kolaylaştıracak bir sürprizle geliyor. BİM mağazalarında satışa sunulacak darbeli matkap, güçlü motoru ve pratik tasarımıyla delme, vidalama ve montaj işlerinde kullanıcıların işini hızlandıracak. Uygun fiyatıyla dikkat çeken ürün, evde tamirat ve küçük projeler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

