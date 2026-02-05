Değeri 1 trilyonu geçti! Bu yerli şirket piyasa değeriyle KOÇ ve THY'nin toplamından bile büyük oldu
Tradingview verilerine göre, Borsa İstanbul’da bankalar dışında piyasa değeri 1 trilyon TL eşiğini aşan ikinci şirket bu holding oldu. Son bir senede 20 katı aşan, son bir ayda ise iki kattan fazla yükselen hisseler, şirketi borsanın en değerli oyuncularından biri haline getirdi.
Borsa İstanbul’da yatırımcıları dahi ters köşe yapan bir yükseliş yaşanıyor. Koç'u ve THY'yi geride bırakan bir yükseliş bu. Piyasa değeriyle pek çok dev firmanın toplamını geride bırakarak, bankalar hariç 1 trilyon TL barajını geçen ikinci şirket olmayı başardı. Kiler Holding bahsettiğimiz şirket... İşte piyasa değeri bakımından en büyük şirketler.
