Değeri 1 trilyonu geçti! Bu yerli şirket piyasa değeriyle KOÇ ve THY'nin toplamından bile büyük oldu

Borsa İstanbul’da yatırımcıları dahi ters köşe yapan bir yükseliş yaşanıyor. Koç'u ve THY'yi geride bırakan bir yükseliş bu. Piyasa değeriyle pek çok dev firmanın toplamını geride bırakarak, bankalar hariç 1 trilyon TL barajını geçen ikinci şirket olmayı başardı. Kiler Holding bahsettiğimiz şirket... İşte piyasa değeri bakımından en büyük şirketler.