Değeri 10 milyar doları gördü! En değerli inşaat şirketleri içerisine girdi... İşte o Türk şirket

Türk inşaat sektörü, yurt içindeki projelerin yanı sıra uluslararası faaliyetleriyle de küresel ölçekte öne çıkmaya devam ediyor. Companiesmarketcap verilerine göre piyasa değeri 10 milyar doları gören Türk şirketi, dünyanın en değerli inşaat şirketleri listesine girmeyi başardı. Şirketin ulaştığı değer, Türk inşaat sektörünün küresel arenadaki büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu.