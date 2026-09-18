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  4. Dengeler değişti, sıralama alt üst oldu; İşte en değerli 42 borsa şirketi

Dengeler değişti, sıralama alt üst oldu; İşte en değerli 42 borsa şirketi

Türkiye'nin en değerli borsa firmaları son günlerde yaşananların ardından dengeler değişti ancak lider değişmedi. Şirketlerin piyasa değerlerine göre hazırlanan listede zirve yarışı dikkat çekti.

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Dengeler değişti, sıralama alt üst oldu; İşte en değerli 42 borsa şirketi - Sayfa 1

Companiesmarketcap datalarına göre Türkiye'nin en değerli halka açık şirketleri belli oldu. Piyasa değerlerindeki değişimler sıralamayı yeniden şekillendirirken, teknoloji ve finans başta olmak üzere farklı sektörlerden şirketler listede öne çıktı.

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Dengeler değişti, sıralama alt üst oldu; İşte en değerli 42 borsa şirketi - Sayfa 2

1. Aselsan - $35.28 B

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Dengeler değişti, sıralama alt üst oldu; İşte en değerli 42 borsa şirketi - Sayfa 3

2. QNB Finansbank - $19.73 B

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Dengeler değişti, sıralama alt üst oldu; İşte en değerli 42 borsa şirketi - Sayfa 4

3. Türkiye Petrol Rafinerileri - $16.17 B

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