Dengeler değişti, sıralama alt üst oldu; İşte en değerli 42 borsa şirketi
Türkiye'nin en değerli borsa firmaları son günlerde yaşananların ardından dengeler değişti ancak lider değişmedi. Şirketlerin piyasa değerlerine göre hazırlanan listede zirve yarışı dikkat çekti.
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Companiesmarketcap datalarına göre Türkiye'nin en değerli halka açık şirketleri belli oldu. Piyasa değerlerindeki değişimler sıralamayı yeniden şekillendirirken, teknoloji ve finans başta olmak üzere farklı sektörlerden şirketler listede öne çıktı.
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