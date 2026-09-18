Dengeler değişti, sıralama alt üst oldu; İşte en değerli 42 borsa şirketi

Companiesmarketcap datalarına göre Türkiye'nin en değerli halka açık şirketleri belli oldu. Piyasa değerlerindeki değişimler sıralamayı yeniden şekillendirirken, teknoloji ve finans başta olmak üzere farklı sektörlerden şirketler listede öne çıktı.